Online il configuratore italiano della Porsche Taycan: tutti i prezzi e le opzioni

Ora che la line-up della Porsche Taycan è completa, dopo la presentazione del modello entry level 4S, andiamo a scoprire tutti i prezzi disponibili in Italia.

La nuova sportiva elettrica è stata infatti aggiunta al pratico configuratore web del marchio, scopriamo così come la 4S costi di partenza 109.115 euro IVA inclusa, anche se le varie opzioni possono far lievitare questo prezzo come nulla fosse. Innanzitutto il sistema ci fa aggiungere forzatamente un Mobile Charger Connect dal costo di 1.110,20 euro, oppure un Mobile Charger Connect con incluso l'Home Energy Manager a 1.671,40 euro.

Passando ai colori abbiamo di serie il Bianco e il Nero, altre 7 varianti proposte a 1.220 euro, un Rosso Carminio speciale a 2.440 euro. Fra i cerchi, il modello più costoso sono i Taycan Exlusive Design con Aeroblade in carbonio da 21" e un prezzo di 8.167 euro, diverse invece le opzioni per gli interni e i sedili, con la più costosa che si può ritrovare nella Club Olea bicolore, nero basalto/beige Atacama da 6.429 euro, cui bisogna accoppiare i sedili sportivi Plus da 2.086 euro.

Aggiungendo il Pacchetto SportDesign poi bisogna aggiungere ulteriori 4.758 euro, le opzioni però sono davvero infinite: dai freni Ceramic Composite da 10.004 euro al pacchetto interno Carbonio da 2.061 euro. Aggiungendo tutti gli ammennicoli vari, compreso l'ormai famoso Porsche Electric Sport Sound da 512 euro e tutti i sistemi di assistenza alla guida (eh si, sono opzionali) si superano tranquillamente i 180.000 euro, per una 4S davvero super accessoriata. Con cifre simili potrebbe essere più semplice configurare una Taycan Turbo, che parte da 156.817 euro IVA inclusa, o una Turbo S, da 190.977 euro IVA inclusa. Se volete divertirvi a fare le vostre prove ecco il link al configuratore ufficiale Porsche.