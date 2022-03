La prima one-off della Maserati Grecale arriva da Marte, o quasi

Alcune case costruttrici hanno dei reparti dedicati che offrono ai clienti la possibilità di creare dei modelli su misura apposta per loro, come la Ferrari 488 Pista Spider ispirata alla 250 GTO di Stirling Moss. Ebbene, Maserati ha il Fuoriserie Program, e la prima one-off su base Grecale è stata ordinata da Marte.

Ovviamente non è frutto di un cliente marziano, ma soltanto una simpatica mossa della casa di Modena, per presentare la prima one-off basata sulla Grecale, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del SUV compatto di Maserati. Si chiama “Mission from Mars”, a dimostrazione che il programma Maserati può andare oltre ogni limite, anche oltre i confini terrestri.

Questa speciale Grecale è quindi verniciata in tinta Galactic Orange, un colore metallizzato e texturizzato ispirato al terreno presente sul pianeta rosso, composto da sabbia formata dall’erosione di minerali. Inoltre sfoggia un nuovo set di cerchi Vortex. Sul montante C compare poi il logo del tridente con un effetto ‘glitch’, mentre i vetri sono ricoperti da pellicole riflettenti color oro.

Le sorprese continuano all’interno dell’abitacolo, con i sedili che hanno richiesto un lungo e complesso processo di costruzione, per ottenere un look ispirato alle correnti elettrice presenti su Marte e alle tute spaziali degli astronauti, mentre sul tetto panoramico c’è una mappa stellare. Inoltre molti dettagli dell’abitacolo sono stati rivestiti in pelle e Alcantara.

Maserati non ha comunicato il prezzo di questo pezzo unico, ma senza dubbio sarà caratterizzato da una cifra ben superiore al prezzo di partenza delle tre versioni in cui verrà proposto: GT, Modena e Trofeo.