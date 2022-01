One Moto Electa, lo scooter elettrico che sembra una Vespa vintage

Quella che vedete potrebbe sembrare una Vespa d'altri tempi, ci sono però due elementi che vi porteranno decisamente fuori strada: la sua trazione è 100% elettrica e soprattutto non è una vera Vespa Piaggio. L'ha creata One Moto e si chiama Electa.

Probabilmente non avete mai sentito parlare di One Moto ma non disperate, è tutto normale. Si tratta di una start-up inglese che ha intenzione di lasciare un segno forte nel mercato delle due ruote elettriche. Come pensa di farlo? Lanciando scooter dalla chiara impronta vintage, sulle orme della mitica Vespa di Piaggio con qualche eco della Lambretta.

Questa nuova One Moto Electa offre fino a 150 km di autonomia grazie a una batteria da 72 V/45 Ah che può essere rimossa per la ricarica a casa. Il suo motore eroga 3,2 kW di potenza continua, ovvero 4,3 CV; il suo peso è di 115 kg e può trasportare fino a 150 kg. A oggi One Moto ha già rivenditori nel Regno Unito, negli Emirati Arabi e in India, manca dunque una copertura forte in tutta Europa dove questa nuova Electa potrebbe effettivamente dire la sua - anche a fronte di un prezzo attorno ai 4.000 euro al cambio.

Non sappiamo se anche questa storia finirà in tribunale, del resto Piaggio combatte una guerra contro molti produttori stranieri, di sicuro il marchio italiano ha altro a cui pensare, tipo al lancio commerciale del nuovo Piaggio 1 che abbiamo visto a EICMA 2021.