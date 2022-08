Ondata di caldo in Cina colpisce Toyota e Volkswagen: fabbriche chiuse nel Sichuan

Una ondata di caldo spaventosa in Cina sta avendo corso dal 14 agosto, con temperature superiori ai 40°C specie nelle regioni dove si trovano i principali produttori tech e automotive al mondo. Oltre ad avere colpito Apple, Intel e Tesla, questa condizione critica ha costretto Toyota, Volkswagen e altre grosse aziende a chiudere le fabbriche.

Secondo quanto riportato da CarScoops a partire da molteplici rumor, la pressione esercitata sulla rete elettrica cinese ha costretto la provincia del Sichuan a ordinare la chiusura delle fabbriche di Toyota fino al 20 agosto, mentre Volkswagen sarà uno dei tanti marchi che sentirà l’effetto dei ritardi nella produzione e spedizione di componenti chiave. Su tutti, le batterie prodotte da Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), il produttore numero uno al mondo di celle al litio.

La causa effettiva di queste problematiche è l’aumento della domanda e dell’utilizzo di condizionatori; tuttavia, a complicare il tutto è la siccità che sta riducendo la quantità di elettricità prodotta dalle centrali idroelettriche. Come se non bastasse, ricordiamo che il COVID-19 ancora sta costringendo le regioni a ordinare periodi di lockdown, ergo a ulteriori ritardi nella catena di approvvigionamento.

Insomma, è evidente che la situazione attuale del mercato automotive-tech sia tutt’altro che positiva nonostante l’apparente ripresa dei mesi scorsi. Come affermato dai giornali locali, questo è uno dei “momenti più delicati ed estremi di sempre” per il paese, e ne sentiremo gli effetti anche in Occidente sul breve-medio termine.

Già diversi giorni fa, peraltro, avevamo parlato del timore degli analisti per l’effetto delle tensioni Cina-Taiwan sul mercato automotive.