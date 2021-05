Omologa un'auto giocattolo e la guida in strada: succede in UK

Gli appassionati di Top Gear ricorderanno i folli veicoli costruiti dal team e poi affidati all'esplosivo trio di presentatori. Come dimenticare l'Hammerhead Eagle i-Thrust, progettata per la sfida di auto elettriche. L'elemento più strano della vicenda è però la regolare omologazione su strada di simili stramberie.

Non è un mistero che il Regno Unito sia di manica molto larga quando si tratta di omologazione. D'altronde è stata la patria delle kitcar. C'è chi ha voluto sperimentare tutta la libertà concessa ed ha modificato una RiiRoo Super Sport XL in modo da omologarla su strada. Si tratta di un'auto giocattolo dotata di due posti, a patto che siate bambini, e di un'incredibile lista di caratteristiche: motore brushless da 180 W, batteria da 24V, pneumatici ad aria, freni a disco posteriori, connettività Bluetooth, cintura di sicurezza, due modalità di marcia e un sistema Infotnainment (ok, ci siamo presi una licenza artistica per definirlo così)!

Stilisticamente l'auto è una versione super deformed della Porsche 718. Il fatto che abbia anche gruppi ottici funzionanti ed indicatori di direzione ha favorito l'assurda omologazione. L'auto giocattolo non è proprio di serie, è stata aggiornata con un motore da 650 W e batterie da 48 V. Il veicolo può ora sfrecciare per le strade del Regno Unito a 35 chilometri orari ed ha un autonomia di circa 45 minuti. Non siamo ai livelli di una Porsche Taycan, ma possiamo accontentarci.

Il video dell'impresa è stato prodotto da Car Throttle - e postato in calce - con ulteriori dettagli nel canale di James, l'uomo che ha progettato ed effettuato le modifiche. Se volete un'auto giocattolo più solida, prestazionale e spaziosa date un'occhiata alla Bugatti Baby II, prodotta su licenza ufficiale da The Little Car Company e con prezzi a partire da 30.000 euro.