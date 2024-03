Olympian Motors, le auto elettriche minimaliste: non ci sono schermi ma solo un pulsante

In un panorama automobilistico in cui la maggior parte delle case sembrano fare gara a chi realizza il SUV più grande, pesante e massiccio, Olympian Motors va nella direzione opposta, puntando su auto elettriche dalle dimensioni contenute e senza troppi fronzoli.

L'azienda americana, con sede a New York, ha parlato negli scorsi giorni con Bloomberg svelando quale sia la sua mission: “Per noi il clima è un lusso. Per noi il silenzio è un lusso - afferma Eren Canarslan, co-fondatore del marchio - lusso significa un’azienda che rispetta l’ambiente. Lusso significa un’azienda rispettosa della città”.



Fondata nel 2021 da Canarslan e Jasmine Sungu, i due hanno cercato di incontrare i gusti e le esigenze delle persone, istituendo un sondaggio che ha fornito risultati un po' a sorpresa: ciò che i consumatori realmente desideravano nelle auto erano comfort, semplicità, tecnologia e un bell'aspetto.



Sono stati quindi progettati il Modello 01 e il Modello 84, due auto decisamente simpatiche: la prima sembra una classica inglese mentre la seconda una Dune Buggy pensata per la città. Entrambi i modelli saranno disponibili entro la fine del 2024 nella configurazione a 2 o 4 porte con un'autonomia che va da circa 325 km fino a 540 con una sola ricarica, quindi in linea con la media delle green di oggi.

La grande differenza rispetto alle altre auto è che gli interni sono alquanto minimal, senza neanche uno schermo per l'infotainment: entrando nell'abitacolo della 01 e dell'84 troverete il classico tachimetro, il contagiri, l'indicatore della batteria e una manopola per il clima. Ci sarà poi la possibilità di collegare lo smartphone per ascoltare la musica e utilizzare una telecamere di backup, stop. L'azienda afferma che le loro auto hanno l'80 per cento di pulsanti in meno rispetto alla concorrenza.



“Spesso quando guido non guardo la strada. Guardo lo schermo e mi distrae", afferma Canarslan, aggiungendo che, stando al sondaggio di cui sopra, numerosi automobilisti hanno affermato che, dopo una giornata lavorativa, sono stanchi di dover fissare altri schermi.



Spesso ci si è domandato che fine faranno tutti i display delle auto quando 'scadranno', ed evidentemente Olympian sta cercando di anticipare i tempi con una filosofia senza dubbio controcorrente. Attenzione però perchè negli ultimi anni alcune case automobilistiche hanno iniziato a pensare in maniera differente, come ad esempio BMW, secondo cui i grandi display centrali sono obsoleti e distraggono.





"Uno dei valori di Olympian è che vogliamo riportare il piacere della guida. Quando sei circondato da plastica e materiali innaturali, in realtà non puoi rilassarti”. L'azienda americana è fino ad oggi di nicchia, puntando alla produzione di 200 auto all'anno, anche perchè le due auto non sono economiche, entrambe costano 80mila dollari, come una Tesla Model X. "Si tratta di un mercato di fascia alta", sottolinea Cantor, mentre Canarslan precisa: “Ci sono persone che pagano 200.000 dollari per una Porsche, noi vogliamo essere in fascia alta ma più convenienti”.