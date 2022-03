Oliver Webb e la Porsche 911 danzano sotto la pioggia: questo onboard è pura arte!

Se vi chiedessero di guidare una vettura del 1960 con “soli” 160 CV probabilmente non fareste i salti di gioia abituati ai numeri moderni. Ebbene, declinando l’invito fareste il più grosso errore della vostra vita. La Porsche 911 del 1963 è l’essenza della guida analogica e senza filtri, leggera e potente quanto basta per raggiungere l’estasi.

E grazie ad un video onboard del pilota Oliver James Webb possiamo provare almeno una piccola parte di ciò che si prova a sedere sul posto di guida della Porsche 911 originale, l’auto diventata un’icona senza tempo (pensate che la Porsche 911R del '68 è diventata la Porsche più cara di sempre), che al suo debutto aveva un comportamento di guida tutt’altro che semplice da gestire a causa del motore a sbalzo posteriore che faceva a cazzotti con un muso incredibilmente leggero e sfuggente, che nelle vetture stradali veniva “addomesticato” aggiungendo mattoni o piombo del paraurti anteriore.

Questo comportamento diventava ancor più temibile sul bagnato, ma quando il pilota capiva il suo carattere, allora la 911 diventava una vettura dannatamente efficace e spettacolare tra i cordoli di un circuito. Ed è proprio qui che possiamo vederla in azione, in particolare sul tracciato dell’Estoril, guidata da un pilota che di manico ne ha da vendere, avendo corso nelle più importanti competizioni del pianeta, tra le quai figura anche la 24 ore di Le Mans (a proposito, correrà una Chevrolet Camaro NASCAR alla 24 ore di Le Mans 2022).

La piccola Porsche danza sulla pista irrorata dalla pioggia in punta di piedi, restando in equilibrio tra il sottosterzo e il sovrasterzo, sotto i precisi input del pilota che gioca con i trasferimenti di carico della vettura, che si scompone visibilmente ma senza essere violenta. Il suo motore da 160 CV canta che è una meraviglia fino ai 7,500 giri/min mentre spinge i 1000 kg della sportiva, che in questa circostanza è sfoggia un allestimento in accordo con le norme FIA vigenti nel 1966 per la Porsche 911 Cup Series.

Ma adesso basta chiacchiere, premete ‘Play’ e godetevi questa esperienza sensoriale, ci ringrazierete dopo.