Oliver Bearman, chi è il giovane pilota Ferrari che oggi sostituirà Carlos Sainz

Per il Gp che si terrà oggi in Arabia Saudita, secondo appuntamento con il mondiale di Formula 1 2024, come da calendario, tutti i riflettori saranno puntati sul gioiello della Ferrari, il 18enne Oliver Bearman.

Maranello l'ha chiamato a sostituire Carlos Sainz dopo che lo stesso è stato costretto ad operarsi per un'appendicite, rendendosi quindi indisponibile per l'appuntamento di oggi in terra araba. Una volta che il semaforo a Jeddah diventerà verde, Bearman diverrà il più giovane pilota di sempre alla guida della Ferrari, un traguardo non da poco.

Ma chi è questo astro nascente delle quattro ruote? Scopriamolo insieme. Nato a Chelmsford, in Inghilterra, l'8 maggio del 2005, ha cominciato a correre come molti suoi colleghi con i kart nel 2013, gareggiando a livello agonistico. Vincendo le prime gare e mostrando fin da subito il suo grande talento, è salito di livello, arrivando così a correre nella categoria nazionale.

Quattro anni dopo, nel 2017, ha vinto il Kartmasters British Grand Prix, mentre nel 2019 ha gareggiato per la prima volta nella serie europea, leggasi l'IAME, prima di sbarcare nell'IAME Internazionale.

Nel 2020 è arrivato quindi il grande salto in Formula 4, poi nel campionato ADAC. Ma è il 2021, come ricorda Eurosport, l'anno magico di Oliver Bearman, avendo vinto sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4, primo pilota nella storia a riuscirci. Nel contempo ha partecipato anche ad alcune gare del campionato di Formula 3 BRDC con il team Fortec Motorsports, prima di essere messo sotto contratto dal team Prema Powerteam.

Nel 2022 è stato quindi selezionato dalla Ferrari Driver Academy, mentre nella stagione 2023 è passato in Formula 2 chiudendo al sesto posto assoluto in classifica, secondo fra i rookie, gli esordenti.

L'anno scorso ha potuto approcciarsi per la prima volta anche al mondo della Formula 1, correndo le libere in Messico e ad Abu Dhabi con la Haas, mentre nel 2024 è diventato pilota di riserva della Scuderia Ferrari, partecipando anche a due giorni di testa con la nuova F1-75, prima appunto di essere chiamato a sostituire Carlos Sainz per il Gp di Arabia.

Come detto sopra, il pilota inglese diverrà il più giovane ad aver mai corso su una Rossa, precisamente all'età di 18 anni e 10 mesi. Supererà così un record che durava da più di 60 anni, precisamente dal 1961, quando Ricardo Rodriguez debuttò con la Ferrari a soli 19 anni e 6 mesi.

Sarà inoltre il pilota numero 776 ad aver mai corso in Formula 1 e il 97esimo alla guida di una Ferrari. Il primo impatto è stato senza dubbio positivo, visto che Oliver Bearman, dopo essere sceso in pista nella terza sessione di libere del Gp dell'Arabia Saudita, ha concluso le prove di ieri con il decimo posto assoluto, chiudendo a nove decimi di distacca da Max Verstappen: ma oggi come andrà? Lo scopriremo fra poche ore.