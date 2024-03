Oliver Bearman a caccia di un sedile, con quale team F1 potrebbe correre nel 2025?

L’ultimo GP di F1 in Arabia Saudita ha consolidato il potere Red Bull anche per il 2024 e ha lanciato una nuova stella, Oliver Bearman, che preso il comando della Ferrari dell’infortunato Carlos Sainz ha stupito tutti con una performance eccezionale. Dunque ora tutti si chiedono: dove correrà il giovane pilota nel 2025?

Il pilota britannico della Ferrari Driver Academy ha mancato la qualificazione in Q3 in Arabia Saudita per una manciata di millesimi, in gara invece è arrivato in settima posizione tenendosi dietro i connazionali Lando Norris e Lewis Hamilton rispettivamente su McLaren e Mercedes. Un capolavoro assoluto per un rookie, salito sulla SF-24 solo poche ore prima in tutta fretta, senza alcun preavviso. Rookie che si è sicuramente candidato a diventare pilota F1 ufficiale già nel 2025, lo stesso Leclerc ha assicurato che è “solo una questione di tempo”.

Iniziamo proprio da Ferrari, che ha plasmato Bearman nella propria accademia: purtroppo per il giovane pilota nel 2025 non c’è proprio posto a Maranello, Leclerc ha appena firmato un contratto pluriennale e allo stesso modo ha fatto Hamilton, per un passaggio storico che farà chiudere la carriera al pilota britannico nel migliore dei modi (Hamilton avrà 40 anni quando vestirà di rosso). Bisogna però ricordare che Bearman ha soltanto 18 anni in questo 2024 e Hamilton potrebbe correre con la Ferrari per circa 2-3 stagioni, almeno secondo le previsioni. Dunque le porte di Maranello potrebbero aprirsi a 21-22 anni per il giovane britannico, fra 3-4 anni, un lasso di tempo perfetto per permettergli di affinare la tecnica e sperimentare la pressione della F1 in un altro team.

In Mercedes si è appena liberato un sedile, come sappiamo, difficile però che Bearman passi al team tedesco nel 2025. Mercedes e allo stesso modo Red Bull possiedono le loro Driver Academy, sarebbe dunque uno smacco troppo grande assegnare una vettura a un ragazzo proveniente da un’accademia differente, Ferrari soprattutto... Anche in RB (Racing Bulls) le porte dovrebbero rimanere chiuse: oltre a essere un team satellite della Red Bull, RB potrebbe avere già deciso cosa fare nel 2025, confermando Tsunoda e chiamando Liam Lawson al posto di Daniel Ricciardo. Lo stesso Lawson che lo scorso anno aveva impressionato sostituendo per una manciata di gare il titolare Ricciardo - anche se fu un debutto meno clamoroso di quello di Bearman.

Anche in Aston Martin dovrebbero esserci poche, pochissime possibilità: se il sedile di Stroll è di fatto intoccabile, Alonso potrebbe comunque lasciare il posto a un pilota navigato, dalla grande esperienza, a meno che non rinnovi egli stesso un contratto per un’altra (forse l’ultima) stagione. Le proposte più realistiche arrivano dalla Haas, dalla Williams e dalla Alpine. La Haas, com’è noto, monta un motore Ferrari, l’arrivo di Bearman potrebbe dunque essere “naturale”, in un certo qual modo rimarrebbe “in casa”. L’unico problema è la politica interna del team Haas: negli ultimi anni la squadra ha deciso di chiudere ufficialmente le porte ai rookie per i troppi danni subiti dalle vetture. Non è un caso che al momento a guidare le Haas vi siano due veterani come Magnussen e Hulkenberg, dopo l’addio di Gunther Steiner e l’arrivo di Ayao Komatsu però tutto potrebbe cambiare.

Per quanto riguarda Williams e Alpine, le due case non hanno nulla a che vedere con Ferrari, si tratta in ogni caso di due team che in questo 2024 sono in grave difficoltà e sono alla disperata ricerca di “un posto nel mondo” (o per meglio dire un posto in classifica che non sia l’ultimo). Chissà che non giochino la carta del rookie per ritrovare un po’ di entusiasmo. Chiudiamo così con Audi, che debutterà nel circus nel 2026 dopo aver rilevato il 100% dell’attuale Sauber: è difficile che la casa tedesca punti su un rookie al suo primo anno, è invece più probabile che scommetta su titolari d’esperienza. I giochi in ogni caso restano del tutto aperti e la stagione 2024 è ancora lunga.

Ambi Pur Profumatore Auto, 2 Deodoranti Auto, Fragranza Risvegli è uno dei più venduti oggi su