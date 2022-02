L'olio da cucina usato può alimentare i nuovi motori Audi V6 TDI da 286 CV: CO2 a -95%

Il Gruppo Volkswagen sta investendo pesantemente nell'elettricità ma non solo: con Audi e Porsche sta sviluppando anche motori termici sostenibili, compatibili con i carburanti rinnovabili. I motori V6 Diesel Audi per esempio sono già pronti per i carburanti HVO.

Lo ha annunciato la stessa Audi, i cui motori V6 TDI con potenze fino a 286 CV prodotti da metà febbraio 2022 potranno essere riforniti con carburanti HVO secondo la normativa europea EN 15940. Parliamo di olio vegetale idrotrattato, un combustibile sostenibile che riduce le emissioni di CO2 del 70-95% rispetto al normale diesel fossile.

Altro vantaggio dell'HVO è il numero di cetano significativamente più alto, dettaglio che permette una combustione efficiente e pulita. Ma come viene creato l'HVO? Sostanzialmente da materiali di scarto come l'olio di cottura utilizzato dall'industria alimentare o i residui agricoli. Incorporando l'idrogeno (tramite idrogenazione), questi oli vengono convertiti in idrocarburi alifatici, perfetti per l'impiego sui motori diesel. Possono essere usati puri al 100% oppure aggiunti al diesel classico. Per riconoscere questo carburante alla pompa si deve cercare l'espressione XTL (X-to-Liquid), con la X che indica il componente originale. Se trovate questo adesivo al distributore potete usare il carburante con le nuove Audi compatibili - che riportano l'apposito bollino sul tappo del serbatoio. I nuovi motori V6 TDI di Audi saranno a bordo di A4, A5, A6, A7, A8, Q7 e Q8 prodotti da febbraio 2022.



Ricordiamo che esistono altri progetti relativi ai combustibili rinnovabili, pensiamo ad esempio al Blue Diesel R33 realizzato sempre con oli di scarto, oppure al Diesel CARE sviluppato da Bosch.