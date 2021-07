Alle Olimpiadi di Tokyo spunta la Toyota LQ elettrica

Toyota è sicuramente stata un’azienda pioniera della tecnologia Full Hybrid, negli ultimi anni però ha dimostrato non poche perplessità sul 100% elettrico - sviluppando nel frattempo motori termici ad alte prestazioni alimentati a idrogeno. Ora però alle Olimpiadi è spuntato il concept di una EV Toyota.

Pur con tutte le perplessità del caso, anche il brand giapponese dovrà prima o poi piegarsi alla volontà delle leggi, almeno in Europa, dove a partire dal 2035 si potranno vendere soltanto vetture a zero emissioni. Qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola e a confermarlo sono le attuali Olimpiadi di Tokyo, dove il brand ha investito pesantemente in pubblicità.

Anche se buona parte dell’impegno è stato tagliato in seguito al caos iniziale dovuto al COVID, diversi spot Toyota sono comunque stati mostrati al pubblico - e alcuni di questi hanno presentato il concept della Toyota LQ. Parliamo di un concept che si sta evolvendo da circa quattro anni, comprensivo di guida autonoma di livello 4 e intelligenza artificiale “Yui”.

Probabilmente la vettura così com’è ora non verrà mai commercializzata sul serio, Toyota però potrebbe presentare un modello dal design molto vicino a questo. Non sappiamo quando, il brand ha comunque intenzione di lanciare (almeno) una nuova EV nel 2025, non ci resta ne aspettare.