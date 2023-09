Olanda, sondaggio shock: il 96% di chi guida i benzina non vuole passare all'elettrico

La stampa olandese ha riportato in queste ore i risultati di un sondaggio che sembra decisamente opporsi alla diffusione delle auto elettriche e al ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035.

Una ricerca condotta da Gas Pedal.nl in collaborazione con Autotrack, ha intervistato 2.000 proprietari di auto a benzina, e la quasi totalità ha detto di non essere ancora pronto al passaggio alle vetture a zero emissioni di Co2.

Nel dettaglio ben il 96% degli intervistati, quindi quasi tutti, ha detto che non era intenzionato a cambiare la propria benzina con una elettrica. I ricercatori hanno pubblicato anche le motivazioni associate a tale rifiuto, e la prima risposta è stata il costo delle vetture green, un problema che viene considerato pregnante in ogni nazione.

In Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, e in generale al momento le vetture a batteria costano circa il doppio rispetto alle colleghe termiche. Gli intervistati hanno quindi segnalato dubbi sullo stato della batteria (il 37%), nonché sull'autonomia limitata degli stessi veicoli (il 25% degli automobilisti).

Il governo orange, così come quello italiano e delle nazioni occidentali, sta cercando di convincere i consumatori a passare all'elettrico, mettendo sul piatto un bonus di 2.000 euro per chi acquista un'auto usata, o 2.950 per le auto nuove, ma evidentemente sono molti quelli convinti che il prezzo delle elettriche sia ancora troppo alto nonostante aiuti vari.

Jasper Verweij, esperto di Gas Pedal.nl, aggiunge: "C'è ancora molta incertezza sul futuro della guida elettrica nei Paesi Bassi. Le auto elettriche sono ora esenti dalla tassa di circolazione, ma il piano è di abolirla a partire dal 2026. Anche l’aumento passerà dal 16 al 22% tra tre anni, il che non rende le auto elettriche più attraenti e lo vediamo riflesso nelle nostre cifre”. In Olanda, nella prima metà del 2023, il numero di auto elettriche venduto è stato del 2 per cento inferiore a quello di un anno fa.