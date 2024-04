In Olanda l'autovelox al contrario, vieni pagato se rispetti il limite

Quando Bologna è diventata una Città 30, con limite di 30 km/h in diverse aree urbane, è successo il caos in tutta Italia. Proteste e polemiche non sono mancate, soprattutto per le prime multe arrivate a chi aveva superato il limite, sentite invece cosa si sono inventati gli olandesi per evitare problemi di questo tipo...

Nella cultura italiana chi sbaglia paga, o almeno dovrebbe pagare. Chi supera un limite di velocità riceve una multa in denaro, in Olanda invece hanno deciso di fare il contrario, almeno nella città di Utrecht (città di cui abbiamo parlato di recente in seguito all’idea di chiudere le colonnine di ricarica in determinati orari). Per aumentare la sicurezza stradale la cittadina da poco meno di 400.000 abitanti ha pensato di premiare chi rispetta le regole, non di punire chi non le rispetta.

A dirla tutta, chi viene premiata è la comunità, poiché i soldi guadagnati - il cui saldo viene calcolato in tempo reale da dispositivi installati in strada - viene devoluto al gruppo di attivisti Veilig door Elst che si batte proprio per aumentare la sicurezza stradale a Utrecht. Ogni volta che un’auto passa presso “l’autovelox al contrario” rispettando i 30 km/h, il contatore aggiunge un centesimo di euro. Può sembrare poco, nel punto in cui è stato installato il contatore (per ora ce n’è uno solo messo in forma sperimentale) sono circolati quasi 580.000 veicoli nei primi tre mesi di quest’anno; soltanto il 15% di questi ha però rispettato il limite di velocità.

Secondo i dati locali, più del 50% del traffico ha superato i 40 km/h, si spera dunque che con questa nuova iniziativa sempre più veicoli rispettino il limite e si sentano parte di un “progetto più grande”. Certo pagare i cittadini per fare “semplicemente” il loro dovere potrebbe sembrare un tantino diseducativo, il buon senso dovrebbe essere la normalità, non qualcosa per cui essere premiati. Vedremo però se l’esperimento olandese porterà effettivamente i suoi frutti.

Nel frattempo a Bologna la Città 30 ha diminuito gli incidenti del 16% in un solo mese.

COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse i è uno dei più venduti oggi su