Olanda, auto elettriche in crisi: 'Il 57% di chi le ha vuole cambiarle con una termica'

Se in Italia l'auto elettrica è un flop, con solo il 4% del mercato in mano agli EV, anche in altre nazioni europee la situazione non è poi così rosea. E' il caso ad esempio dell'Olanda, dove gli acquirenti di auto green sembrano tutt'altro che soddisfatti.

I veicoli green stanno riscontrando enormi difficoltà a penetrare il mercato in questi primi mesi che ci accompagnano verso la rivoluzione green che scatterà ufficialmente dal 2035, quando arriverà il ban di Ue a benzina e diesel, e gli acquirenti orange sembrerebbero essere molto scettici nei confronti di questo nuovo tipo di mobilità.

Secondo quanto afferma una ricerca realizzata da VZR, ben un quarto di chi è in possesso di un veicolo elettrico si dice certo che punterà su un ibrido quando cambierà auto. Un altro quarto, precisamente il 24%, volverà invece verso un benzina, mentre l'8% sul diesel.

Facendo un breve calcolo, quindi, solamente il 43 per cento dei possessori di un'elettrica è intenzionato ad acquistare un nuovo EV, quindi soddisfatto della propria scelta. Si tratta di dati senza dubbio significativi che testimoniano come ad oggi si faccia ancora fatica a “digerire” l'elettrico, nonostante la situazione sia decisamente migliorata rispetto a soltanto un paio di anni fa.

Ma quali sono i motivi di questo “rifiuto”? Sempre la ricerca VZR spiega che prima di tutto c'è una questione legata agli incentivi statali in Olanda che verranno gradualmente eliminati, e che scompariranno dal 2026: fra tre anni non ci saranno più vantaggi se si acquisterà un elettrico.

Secondariamente persiste ancora un'ansia da autonomia, anche se le stazioni di ricarica stanno aumentando in tutto il Paese. Un altro annoso problema, infine, è dovuto ai tempi di ricarica, in media fra i 20 e i 30 minuti per le ricariche fast, molto di più invece per coloro che non possono ricaricare in fretta e non dispongono di una colonnina sotto casa. Insomma, soliti problemi sentiti a anche a casa nostra: tutto il mondo è paese.