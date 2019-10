Dall'Olanda arriva il Brekr Model B, lo scooter elettrico

L'elettricità combinata alle due ruote ci ha regalato nell'ultimo anno diversi modelli davvero particolari, al di là del boom relativo alle e-bike. Oggi vogliamo parlarvi del primo veicolo elettrico creato dalla startup olandese Brekr: ecco a voi lo scooter Brekr Model B.

Si tratta di un Urban Vehicle davvero particolare, soprattutto nel design: un unico tubo metallico collega la ruota posteriore al manubrio, mentre gran parte della struttura è occupata dalla batteria, davvero mastodontica per mezzi di questo tipo. Parliamo infatti di un accumulatore da 1,9 kWh che garantisce dai 50 agli 80 km di autonomia, a seconda dello stile di guida. Questo con una singola batteria, con due unità si parla di 100 e 160 km. Una singola unità pesa da sola 10 kg e si ricarica in circa 5 ore, con Brekr che la vende con 2 anni di garanzia inclusa. La società garantisce che con 1 euro si possano percorrere 100 km.

Seppur il peso della batteria non sia proprio piuma, la sella permette di rimuoverla in pochi istanti, così che possa essere ricaricata anche a casa. Il Model B ha poi anche il GPS integrato ed è pronto per connettersi al vostro smartphone, sul quale si possono visionare diverse informazioni di diagnostica e utilizzare la funzione antifurto con localizzazione su mappa.

L'intero veicolo pesa 62 kg e offre due velocità specifiche: 25 km/h, il che potrebbe probabilmente farlo passare per e-bike in Europa, e 45 km/h, simile dunque a un 50cc. Ma passiamo al prezzo: per ordinare un Brekr Model B bastano 9 euro sul sito ufficiale, utili a configurare il veicolo a partire da dicembre, il totale da sborsare però sarà di 3.890 euro e non avrete comunque nulla fino alla primavera 2020. Inizialmente il Model B sarà venduto in Olanda, Germania e Belgio, solo successivamente sarà disponibile in altri Paesi d'Europa.