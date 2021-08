L'Ola S1 è pronto: lo scooter elettrico che può cambiare tutto, anche in Europa

Se seguite attentamente questa nostra sezione motori sapete già che abbiamo parlato degli scooter elettrici Ola tempo fa. Un nuovo brand che ha avuto vita difficile in questi ultimi anni ma che ora è finalmente pronto a commercializzare il suo primo scooter a zero emissioni: ecco a voi l’avanzato Ola S1.

Al momento il progetto riguarda soltanto l’India, dove c’è un piano per rendere a emissioni zero i milioni di scooter che circolano ogni anno nel Paese, molto presto però i nuovi scooter Ola invaderanno anche l’Europa. Costruiti nella mega fabbrica Ola di Tamil Nadu, un polo di ultima generazione che può sostenere la produzione di 10 milioni di veicoli l’anno, i nuovi scooter Ola S1 pesano 121 kg e offrono un ampio display touchscreen sul manubrio, da 7 pollici.

Questo è in grado di visualizzare le mappe per la navigazione e di sfruttarle tramite il GPS, non avrete dunque più bisogno di attaccare lo smartphone al manubrio con soluzioni più e meno efficaci. I modelli integrano poi un assistente vocale che può aiutarvi in diverse task: basta dire “Hey Ola” e poi aggiungere un comando perché lo scooter faccia quello che gli chiediamo. Tramite l’app companion sarà anche possibile regolare l’illuminazione, aprire l’ampio sottosella da 36 litri, impostare dei confini di geo-fancing, creare profili pilota e tanto tanto altro.

Non manca poi in un veicolo così avanzato un sistema di apertura keyless, con lo scooter che si sbloccherà quando ci avvicineremo a esso. L’Ola S1 ha un motore da 8,5 kW, può raggiungere i 115 km/h e offrire una batteria da 4 kWh, per un’autonomia stimata di 181 km. Lo scatto da 0 a 40 km/h è possibile in appena 3 secondi, lo 0-60 km/h in 5 secondi.

Se avete intenzione di ricaricare la batteria a casa però, lasciando lo scooter in strada, fate attenzione: in questo modello la batteria non è rimovibile, può però essere ricaricata in appena 30 minuti grazie al caricabatterie rapido di Ola. Vi basteranno circa 18 minuti di carica per avere 75 nuovi chilometri di autonomia. A casa invece i tempi di carica sono di 6 ore e mezza.

Le prime consegne indiane sono previste per il mese di ottobre, il 2022 però sarà certamente l’anno del debutto in Europa, dove il prezzo potrebbe essere alquanto aggressivo. In India al momento l’Ola S1 viene venduto a circa 1.150 euro al cambio diretto, in Europa averlo al di sotto dei 2.000 euro sarebbe un mezzo miracolo - per buona pace di NIU e SEAT, che vendono prodotti simili a prezzi superiori.