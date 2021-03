Ola presenta il suo primo scooter elettrico, già pronto a invadere l'Europa

Il nuovo mercato degli scooter elettrici ci darà molte soddisfazioni nei prossimi mesi e anni, con tanti nuovi modelli e marchi. Sentirete ad esempio parlare di Ola Electric, start-up che ha appena presentato il suo primo scooter elettrico per la città.

Verrà prodotto in India e distribuito da Ola in moltissimi mercati del mondo, e finalmente potremmo aggiungere. La storia di questo scooter infatti inizia qualche anno fa, quando la start-up Etergo lo disegnò e lo progettò. Vennero raccolti anche molti preordini, diversi problemi finanziari però fecero naufragare il progetto.

Il tutto è rimasto fermo fino all’arrivo di Ola Electric, che ha rilevato la Etergo e ha finalmente disposto i liquidi necessari alla produzione dello scooter. Parliamo di un veicolo che raggiunge i 100 km/h con 100 km di autonomia. Il suo design giocattoloso e a “ovetto” lo rendono perfetto per i più giovani ma non solo, sarà un ottimo compagno in ambito urbano anche grazie ai 50 litri di spazio posti al di sotto della sella.

Ola Electric, che sta attualmente costruendo una Megafactory in India su un terreno di 500 acri, conta di produrre 2 milioni di scooter non appena l’impianto verrà messo in funzione alla fine della prossima estate. Dal 2022 invece i piani sono di portare la produzione a 10 milioni di scooter l’anno.