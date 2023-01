Ola aggiorna il software dello scooter S1: ora sembra una Tesla a due ruote

In India una start-up della mobilità elettrica sta attirando su di sé invide e gelosie, il tutto in attesa di uno sperato debutto in Europa: parliamo di Ola Electric, la compagnia che ha appena aggiornato il suo Ola S1 al 2023.

Già la prima versione dello scooterino elettrico aveva in dote tantissima tecnologia, ora però con il pacchetto MoveOS3 Ola spinge il tutto ancora oltre con numerose funzionalità inedite. La prima novità riguarda la possibilità di sfruttare la tecnologia Hypercharging presso le numerose stazioni Hypercharger costruite nel Paese: basteranno 15 minuti di ricarica per recuperare 50 km di autonomia.

MoveOS3 permette di scegliere anche tre gradi di frenata rigenerativa, Low, Default e High, e questo permette di adattare la funzionalità al vostro stile di guida. Per chi condivide lo scooter Ola S1 con tutta la famiglia, ora il software di bordo permette la creazione di più profili, inoltre si potrà sbloccare lo scooter semplicemente avvicinando lo smartphone al veicolo. Ola S1 ottiene anche il WiFi di bordo, ispirandosi a Tesla poi i ragazzi della società hanno implementato la Party Mode, modalità per trasformare lo scooter in uno speaker mobile con tanto di luci lampeggianti. Con i Mood Bolt, Vintage ed Eclipse è anche possibile adattare il display e il suono virtuale emesso dal veicolo.

MoveOS3 aggiunge anche il supporto alle chiamate via bluetooth e la Vacation Mode, modalità che permette di conservare lo scooter per oltre 200 giorni senza il timore di rovinare la batteria. L’Ola S1 è dunque appena diventato una Tesla in miniatura a due ruote, con tantissime funzioni software a disposizione dell’utente. La speranza è di vederlo quanto prima in Italia, ricordiamo inoltre che Ola vuole costruire anche auto e moto elettriche e che la prima fabbrica Ola Electric è gestita interamente da personale femminile.