Ok agli e-fuel dopo il 2035 ma quanto costa un litro di carburante sintetico?

Dopo settimane di "tira e molla", con l'UE che ha rischiato un clamoroso passo indietro sul ban dei nuovi motori termici dal 2035, siamo arrivati a un verdetto definitivo: in futuro potremo acquistare nuove auto elettriche oppure a e-fuel. Ma quanto costano oggi i carburanti sintetici?

Abbiamo già parlato delle differenze che passano tra biocarburanti ed e-fuel, con questi ultimi che sono prodotti puramente sintetici. Considerati a emissioni zero, questi particolari carburanti da laboratorio richiedono dei processi molto complessi per essere realizzati, dunque oggi risultano particolarmente costosi da produrre. A fine 2022 ha fatto scalpore la notizia che un solo litro dell'e-fuel prodotto dalla Zero Petruleum costasse più di 2.800 euro, un caso singolare che appartiene già al passato.

Oggi è possibile trovare un litro di e-fuel anche attorno ai 28 euro al litro, oppure ai 20 euro al litro, ricordiamo però che si tratta di un carburante rarissimo e sperimentale che solo poche aziende producono, motivo per cui i prezzi sono così alti. Su queste pagine diciamo sempre che non bisogna aver paura degli attuali prezzi delle auto elettriche perché - pensando quadridimensionalmente - presto i costi si abbasseranno clamorosamente e gli EV costeranno addirittura meno delle controparti a benzina.

Lo stesso discorso si potrebbe fare con gli e-fuel, soprattutto ora che sono stati accettati dalla UE per tenere in vita i motori termici anche dopo il 2035, è difficile però prevedere un prezzo preciso: secondo molti si arriverà agli stessi prezzi odierni di benzina e gasolio, secondo Ford invece costeranno 5 euro al litro e rimarranno una sorta di "giocattolo" per gente facoltosa - non a caso gli e-fuel sono voluti soprattutto da aziende come Porsche e Ferrari, marchi super sportivi che vogliono tenere in vita i motori termici il più a lungo possibile.

Probabilmente chi potrà permettersi una Ferrari dopo il 2035 non si farà grossi problemi a pagare un litro di e-fuel 5 euro, ma i "comuni mortali" cosa faranno? Per questo e altri motivi ci viene difficile immaginare agli e-fuel come il nuovo carburante "del popolo" che riuscirà a sostituire in toto la benzina e il gasolio, aspettiamo però che il tempo cambi tutte le carte in tavola...