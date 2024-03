BYD inizia a produrre automobili in Europa, obiettivo 5% di market share EV

Il costruttore automobilistico cinese BYD vuole vendere le sue auto in tutta Europa, puntando a ottenere una quota del 5% del mercato dei veicoli elettrici dal momento in cui inizierà la produzione locale presso il suo nuovo impianto in Ungheria.

Dopo aver iniziato la vendita nel vecchio continente in mercati selezionati nel 2021, e dopo che il governo italiano ha contattato BYD per produrre auto, la casa cinese lo scorso anno ha venduto 15.644 vetture. Sebbene si tratti solo di una piccola parte delle vendite dei veicoli elettrici e ibridi plug-in prodotti dal marchio, Michael Shu di BYD Europe ha impressioni positive sullo sviluppo futuro in Europa, portando con sé grandi aspettative.

In un'intervista Shu ha dichiarato: "Siamo solo all'inizio e in questo momento stiamo vedendo come il mercato europeo risponde alle proposte di tecnologia e innovazione portati dai prodotti BYD". Ha inoltre precisato il fatto che il mercato europeo risulti estremamente differente rispetto a quello cinese o statunitense, motivo per il quale prima dell'inizio della produzione in Europa è previsto il raggiungimento del 5% di market share elettrico nel continente stesso.

Secondo BYD, la nuova sede in Ungheria giocherà un ruolo fondamentale nella propria espansione europea, avendo la possibilità di fare consegne più veloci e costruendo maggiore fiducia tra i clienti. L'obbiettivo infatti, come dichiarato da Shu, non è quello di essere un'azienda cinese che fa affari in Europa, bensì quello di diventare a tutti gli effetti un produttore europeo.

La sede ungherese avrà una capacità di produzione iniziale di 150.000 veicoli annui, che sarà poi raddoppiata successivamente; l'idea rimane in ogni caso quella di vendere le proprie auto tramite concessionari, ha sostenuto Shu, in quanto un passaggio esclusivo alla digitalizzazione potrebbe non essere la strategia più indicata.

Dopo la forte presenza del marchio cinese al Salone dell'Auto di Ginevra 2024 ci si aspetta una forte crescita del volume d'affari, soprattutto dopo il primo sbarco di una nave cargo in Europa di veicoli di BYD.

