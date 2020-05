Da oggi tutte le Volvo saranno limitate a 180 km/h o meno

Volvo ha alle spalle una storia fatta di impegno incrollabile verso la sicurezza dei propri consumatori. Più volte la casa svedese è stata infatti pioniera nell'introduzione di nuovi sistemi in grado di aumentare il livello di affidabilità delle sue vetture.

Pure questa volta, a quanto pare, ha deciso di mantenere una promessa un po' controversa (fatta lo scorso anno), installando un limitatore di velocità elettronica in tutte le sue auto di nuova immatricolazione a partire dai prossimi giorni, e riguarderà qualunque tipo di motore, segmento, stile o target di mercato dei prodotti all'interno del portfolio. Inoltre Volvo ha annunciato una nuova funzionalità denominata Care Key, la quale perette ai clienti di aggiungere limiti di velocità ancora più stringenti quando si lascia a qualcun altro la guida dell'auto.

In pratica, a partire dalla fine di questo mese, ogni Volvo acquistata da oggi in poi smetterà di accelerare una volta raggiunti i 180 km/h. Il numero non è stato scelto a caso, ed è comunque oltre ogni restrizione sulla velocità imposta in ogni Paese del mondo. Fa eccezione la Germania, dove gli automobilisti possono tenere il piede schiacciato sull'acceleratore quanto vogliono, a patto che si trovino sull'Autobahn.

Riguardo questa scelta in molti si sono trovati in disaccordo citando il loro diritto sull'utilizzo di un prodotto con date caratteristiche, mentre altri hanno lodato la decisione per la salvaguardia della sicurezza in strada. Volvo ha commentato in questo modo:"Noi crediamo di avere l'obbligo di portare avanti la nostra tradizione pionieristica sulla discussione circa i diritti e i doveri dei produttori di auto prendendo una decisione in grado di salvare vite, anche se questo dovesse tradursi in una potenziale perdita di clienti."

Questo è quello che la compagnia ha rilasciato tramite una dichiarazione ufficiale e i ragazzi di Autoblog, essendo riusciti a contattarla, hanno scoperto anche che non ci sarà alcun modo di rimuovere il limite da parte del proprietario della vettura, neanche in casi di emergenza. Inoltre, riguardo la funzione Care Key, in precedenza Volvo l'ha già offerta tramite un accessorio denominato Red Key, che da ora sarà incluso in tutte le auto e non sarà dissimile dai profili di guida per neopatentati adottati da altri produttori.

Nel frattempo VOlvo ha aggiornato la sua generosa berlina S90 e le station wagon V90 e V90 Cross Country, inserendo un impianto audio Bowers & Wilkins e soprattutto rendendo disponibili motorizzazioni mild hybrid.