Oggi la premiazione dell'auto dell'anno 2022: segui la diretta del Car of the Year

Oggi 28 febbraio 2022 conosceremo finalmente il nome della migliore auto dell'anno. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa su YouTube a partire dalle 16:45, inizio evento ore 17:00.

Per seguire l'evento in diretta streaming vi basta tornare su questa pagina alle 16:45 e mandare in live il player che trovate in alto. A votare per il premio Car of the Year 2022 c'è una giuria di 61 membri provenienti da 23 Paesi, chiamati quest'anno a incoronare per la 59esima volta la migliore vettura dell'anno.

Ma quali sono le finaliste del Car of the Year 2022? Le conosciamo da diverse settimane, sono 7 vetture e fra queste soltanto una ha un motore termico. È dunque stata una rivoluzione elettrica, infatti in finale troviamo la CUPRA Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai IONIQ 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Mégane E-Tech (per saperne di più: la prova della Renault Mégane E-Tech in anteprima) e la Skoda Enyaq iV.

Sulle nostre pagine trovate anche la prova della Hyundai IONIQ 5 RWD, così come in versione AWD da oltre 300 CV, e il test della Ford Mustang Mach-E in pista. Fra queste la Peugeot 308 è l'unica ad avere anche un motore termico, che a listino è disponibile a benzina, diesel oppure Plug-in Hybrid. La sua variante 100% elettrica arriverà soltanto nel 2023. L'appuntamento dunque è per oggi alle 17:00.