Da oggi potete ordinare la nuova Peugeot 208: si parte da 20.000 euro

Lo scorso 6 luglio Peugeot ha presentato la nuova 208, un piccolo refresh di uno dei bestseller assoluti della casa. Da oggi è possibile ordinare la vettura, scopriamo dunque prezzi, motorizzazioni e allestimenti dando un’occhiata al listino ufficiale.

Peugeot ha rinnovato la sua 208 sia nello stile che nelle dotazioni, inserendo in gamma anche inedite motorizzazioni Mild Hybrid a 48 V e una versione elettrica riveduta e corretta (una e-208 più potente e con più autonomia). Sono 10 le diverse 208 fra cui è possibile scegliere, un numero dato dai 3 allestimenti Active, Allure e GT e dalle 6 motorizzazioni (si comprende anche l’elettrico da 136 CV disponibile solo successivamente). Il prezzo d’attacco dell’intera gamma è di 20.120 euro per la 208 PureTech 75 S&S, la variante entry level in allestimento Active. La seconda versione benzina PureTech 100 S&S si può avere da 21.320 euro, con qualche cavallo in più per dare più brio alla guida.

Totalmente assente il gasolio, abbiamo invece le varianti Hybrid 100 e 136: la prima è disponibile da 23.820 euro con tutti e tre gli allestimenti, la seconda invece esiste solo GT. Arriviamo infine alla e-208 elettrica da 156 CV e batteria da 51 kWh: il primo prezzo è di 36.430 euro per la Active, si sale però fino ai 40.280 euro della GT. Tutti e tre gli allestimenti elettrici sono perfettamente compatibili con gli attuali incentivi statali per l’acquisto di auto a zero emissioni.