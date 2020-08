Da oggi potete ordinare la Nuova Fiat 500 elettrica 'La Prima' in tutte le concessionarie

Come si può giudicare un'auto elettrica di nuova generazione senza averla provata? Non si può effettivamente, e proprio per questo motivo Olivier François, Presidente Fiat Brand Global, è salito a bordo della Nuova Fiat 500 elettrica "La Prima" per un test drive simbolico.

La guida inaugura la possibilità di ordinare la vettura in tutte le concessionarie Fiat da oggi 25 agosto 2020. Olivier François, che già in passato ha girato un video sulla nuova 500 elettrica a Milano, ha dichiarato: "Il primo giro di pista di una nuova vettura lo facciamo di solito a telecamere spente. Ma per la Nuova 500 ho deciso di portarvi con me! Il primo test drive della Nuova Fiat 500 è un momento molto particolare e anche un po’ magico. Una “visione” che diventa realtà. Un lavoro di team che prende corpo. Ma, a dire il vero, è anche un momento molto impegnativo." Per vedere il video completo prodotto da Fiat vi basta mandare in play il player che trovate in pagina.

Potete così ammirare la Nuova Fiat 500 elettrica "La Prima" partire dallo storico impianto di Mirafiori e passare per il Lingotto, i viali di Torino, per arrivare al Monte dei Cappuccini, non lontanissimo dal centro città, sulla riva destra del Fiume Po. Ricordiamo velocemente che la Nuova Fiat 500 elettrica "La Prima" offre un'autonomia di 320 km su ciclo combinato WLTP, 458 km su ciclo urbano grazie alla batteria da 42 kWh. Certo il suo prezzo è di 37.900 euro ma parliamo di una "prima" edizione speciale, della quale trovate tutti i dettagli in questo articolo dedicato.