Da oggi potete ordinare la nuova Fiat Topolino: si porta a casa con 39 euro al mese

Lo scorso 4 luglio Fiat ha presentato ufficialmente la nuova Topolino, versione riveduta e personalizzata dell’ormai famosa Citroen Ami, e da oggi è possibile ordinarla sul sito ufficiale del marchio torinese.

Rispetto al modello francese abbiamo a che fare con una microcar elettrica con dettagli estetici unici, il cui scopo principale è omaggiare la Dolce Vita. Lo scorso 4 luglio è stata lanciata una speciale iniziativa chiamata Be The First, con la quale gli italiani hanno pre-ordinato più di 10.000 unità. Terminata l’iniziativa, da oggi è possibile ordinare la microcar attraverso un semplice percorso digitale sullo Store Fiat. Le prime consegne sono previste per il mese di gennaio 2024, andiamo dunque a scoprire le varie soluzioni d’acquisto proposte da Fiat.

Il prezzo promozionale della Topolino senza rottamazione è di 7.544 euro, grazie al contributo statale del 30% che equivale a 2.346,32 euro. Con la rottamazione è possibile portare lo sconto al 40%. Per guidare una Topolino però non c’è bisogno di sborsare una tale cifra in un’unica soluzione: Stellantis Financial Services ha pensato a un leasing della durata di 48 mesi che permette di avere la microcar a 39 euro al mese con 2.582 euro di anticipo. In sostanza potete avere la Topolino allo stesso prezzo di un abbonamento mensile dei trasposti pubblici. (47 canoni mensili da 39 € incluse spese di gestione di 7,5 euro/canone. Valore di riscatto 4.170,92 euro. Importo Totale del Credito 4.952,67 euro. Spese Istruttoria 0 euro. Bollo 16 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. Interessi totali 699,61 euro. Importo Totale Dovuto 8.497 euro escluso anticipo e comprensivo dell'eventuale Valore di Riscatto)

Per chi volesse dei pacchetti senza pensieri ci sono poi le offerte Code, con tre diversi pacchetti antifurto abbinabili a garanzie assicurative creati appositamente per Topolino. Ricordiamo che la nuova Fiat Topolino si ricarica comodamente alla presa Schuko di casa, oppure alle colonnine pubbliche tramite adattatore. L’autonomia massima è di 75 km, mentre la velocità massima è di 45 km/h, è insomma una microcar elettrica perfetta per gli spostamenti quotidiani.