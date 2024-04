Da oggi potete ordinare la nuova Dacia Spring 2024, con Ecobonus è perfetta per la città

Con l’aggiornamento 2024 e un nuovo listino la Dacia Spring si riprende lo scettro di auto elettrica più economica d’Italia, partendo da 17.900 euro nella sua versione base. Da oggi 16 aprile è possibile ordinare la piccola BEV del Gruppo Renault.

Abbiamo visto la nuova Dacia Spring 2024 in anteprima a Parigi, occasione in cui vi abbiamo parlato di tutte le novità e delle versioni disponibili. La piccola BEV si è talmente evoluta che ora, sul suo trim Extreme, offre persino la funzione V2L, ovvero tramite un adattatore è in grado di alimentare qualsiasi dispositivo elettrico utilizzando l’energia della sua batteria.

Disponibile con i motori da 45 CV e 65 CV, nuova Dacia Spring 45 CV Expression parte in Italia da 17.900 euro chiavi in mano, prezzo a cui poi bisogna scalare eventualmente l’Ecobonus. Ricordiamo che a maggio partono i nuovi incentivi auto 2024 con soglie decisamente più alte rispetto al passato, soprattutto se avete un veicolo inquinante da rottamare. Con il suo massimo sconto, la Spring entry level si prende a meno di 5.000 euro, costa addirittura meno di un quadriciclo elettrico, un best buy praticamente assoluto.

Con il motore più potente, Dacia Spring 65 CV Expression parte da 18.900 euro chiavi in mano, mentre la nuova Dacia Spring 65 CV Extreme, il modello su cui puntare secondo noi visto il poco gap di prezzo, si può avere da 19.900 euro chiavi in mano.

Dacia ha anche allestimenti Business e Cargo per i clienti professionali. Su questo fronte Spring 45 CV Business parte da 19.200 euro, 20.200 euro con motore da 65 CV. Spring 45 CV Cargo costa invece 18.900 euro, 19.900 euro con motore da 65 CV.

KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti oggi su