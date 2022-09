Come richiedere il Bonus Trasporti 2022 e chi può averlo: oggi il Click Day

Oggi 1 settembre è il giorno del Bonus Trasporti. Su queste pagine parliamo principalmente di automobili, possiamo però aiutare il nostro pianeta lasciandole a casa di tanto in tanto in favore dei mezzi pubblici - a maggior ragione se il governo offre un bonus di 60 euro.

Il governo mette a disposizione 60 euro da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale sui mezzi pubblici. La cifra può essere spesa anche per più mensilità, se invece si sfrutta il bonus per un abbonamento che costa meno, la quota in eccesso torna nelle casse del bonus. A tal proposito vi conviene richiedere quanto prima il Bonus Trasporti poiché è “fino a esaurimento fondi”, anche se la data limite per la richiesta è il 31 dicembre 2022.

Per richiedere il Bonus Trasporti basta essere persone fisiche con un reddito entro i 35.000 euro. Per entrare sul sito del Mims (richiedete qui il vostro Bonus Trasporti) è necessario avere lo SPID oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Ultima nota: il bonus va speso nello stesso mese in cui viene richiesto, dunque se lo ottenete a settembre dovete usarlo prima dell’arrivo di ottobre, altrimenti la quota torna fra i fondi disponibili.



Alle 8:00 di questa mattina, all’apertura del servizio, in circa 5 minuti si riusciva a ottenere tranquillamente il bonus dopo una piccola coda digitale, la situazione sembrava essere sotto controllo.