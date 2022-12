Da oggi il carburante costa di più: lo sconto sulle accise si dimezza

L’aumento dei prezzi di benzina e diesel è arrivato, per il dispiacere degli italiani: il taglio sulle accise inizialmente prorogato fino a fine dicembre 2022 da oggi, 1° dicembre, si dimezza riportando il costo del carburante a cifre meno sostenibili. Vediamole nel dettaglio.

Dalla mezzanotte della giornata odierna il governo Meloni ha ufficialmente applicato il rialzo del prezzo di benzina, gasolio e GPL. Il rincaro vede un aumento del prezzo alla pompa non solo a causa del precedente taglio sulle accise, ma anche a causa dell’IVA al 22%. Mediamente si parla di 12,2 centesimi al litro in più, per un gettito di 317 milioni di euro in più per le casse dello Stato.

Scendendo nei minimi dettagli, le accise sulla benzina saliranno da 47,84 a 57,84 centesimi al litro; nel caso del gasolio si parla di 46,74 centesimi al litro; per il Gpl, invece, 26,67 centesimi al litro. Ciò si traduce nei seguenti prezzi medi al servito: 1,923 euro al litro per la benzina e 2,007 euro al litro per il gasolio. In self, 1,772 euro al litro per la benzina e 1,855 euro al litro per il diesel.

Secondo le stime del Codacons, un pieno costerà 6,1 euro in più. Queste le dichiarazioni congiunte del Codacons e dell’Unione Nazionale Consumatori: “Avremo un Natale in bianco, una gelata sui consumi, vista la stangata che stanno già pagando le famiglie per colpa dei rincari di novembre. Avrà effetti negativi sull'inflazione, portando a nuovi rincari a danno di imprese e famiglie, in un momento in cui i listini andrebbero calmierati con ogni mezzo possibile".

Dallo scorso novembre è invece ripartito l’Ecobonus auto in Italia.