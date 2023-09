Oggi è il giorno del Bonus Benzina ma è già polemica: 'È troppo poco'

Oggi 15 settembre è il giorno in cui il governo Meloni dovrebbe, nel caso tutto andasse per il meglio, varare il nuovo Bonus Benzina per le famiglie meno abbienti. Il provvedimento però ha già fatto sollevare un importante polverone...

Secondo le bozze circolate nei giorni scorsi, il Bonus Benzina consisterebbe in un aiuto di 80 euro per le famiglie in difficoltà, un fondo totale di 104 milioni di euro messo a disposizione del governo. Secondo il Codacons però, che avrebbe già fatto dei calcoli, sarebbe un bonus troppo basso rispetto alle entrate dello Stato derivanti dai carburanti. Ai cittadini, dice l’associazione, tornerebbe soltanto lo 0,7% dei 14,7 miliardi spesi per il caro carburanti. sia in maniera diretta per via dei prezzi alla pompa, sia per l’innalzamento dei costi di traporto e dei prodotti da supermercato (secondo Coldiretti paghiamo il caro benzina anche sulla spesa).

Dallo scorso mese di maggio i prezzi dei carburanti hanno subito un aumento costante, con la benzina che è arrivata a costare 2 euro al litro e spesso anche di più con un +10,5%, il gasolio invece è salito del 16,6%. Nelle casse dello Stato sono finiti 5,6 miliardi di euro tra IVA e accise, mentre ora con il Bonus Benzina tornerebbero indietro solo 104 milioni.

Sempre secondo il Codacons, un pieno di benzina costa oggi 9,50 euro in più, significa che in un anno le famiglie hanno avuto una spesa aggiuntiva di 228 euro, volatilizzati nel nulla. Con il gasolio un pieno arriva a costare anche 13,70 euro in più rispetto al recente passato, ovvero 329 euro in più all’anno. Il Bonus Benzina da 80 euro, in grado di aiutare 1,3 milioni di famiglie, sarebbe dunque “una goccia nel mare” per l’associazione.