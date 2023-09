Da oggi, ogni nuova auto Nissan sarà elettrica: nel 2028 le batterie a stato solido

Sviluppare veicoli elettrici è ormai l’unica soluzione per la mobilità del futuro. A dirlo non siamo noi ma Nissan, che si prepara a vendere solo auto elettriche in Europa.

Il brand giapponese vuole avere una gamma esclusivamente elettrica in Europa entro il 2030 e già a partire da settembre 2023 ogni nuovo modello lanciato sarà a zero emissioni. Makoto Uchida, President & CEO Nissan, ha dichiarato: “Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili sono fondamentali per raggiungere la neutralità dal carbonio, al centro della nostra visione aziendale di lungo termine Ambition 2030. In Europa, Nissan passerà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta”.

L’annuncio è avvenuto durante l’evento di lancio del nuovo Nissan Concept 20-23, sportiva elettrica super compatta che anticipa, in qualche modo, quello che sarà il futuro del marchio. Nissan ha anche confermato che entro il 2030 arriveranno 27 nuovi modelli elettrificati di cui 19 a zero emissioni. Per l’Europa sono stati già confermati due modelli: una berlina compatta che prenderà il posto della Micra e una vettura che sarà costruita nello stabilimento di Sunderland.

Nissan sta inoltre lavorando anche allo sviluppo di batterie a stato solido (ASSB) che costeranno il 65% in meno di quelle attuali e avranno tempi di ricarica ridotti a un terzo. Le prime vetture con batterie ASSB arriveranno sul mercato nel 2028, quando il costo stimato sarà di 75 dollari a kWh; l’obiettivo è arrivare negli anni successivi a 65 dollari a kWh, così da raggiungere la parità di costo tra veicoli elettrici e a benzina.

Ricordiamo che per Nissan “veicoli elettrici” non significa soltanto batterie e ricarica: il marchio possiede la tecnologia e-POWER che vi permette di guidare auto a trazione elettrica alimentate però a benzina.