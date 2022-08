Oggi 6 agosto giornata da bollino nero: parte il vero esodo dei turisti

Si parte, e questa volta non è una frase fatta, diciamo in senso letterale. Milioni di italiani sono pronti a mettersi sulle strade, anzi molti di loro sono già in viaggio in questo momento, in una giornata da bollino nero.

Grazie ad Autostrade per l'Italia abbiamo già dato un'occhiata al calendario del traffico 2022, con tutte le previsioni per il mese di agosto, giorno per giorno. Quello attuale, 6-7 agosto, è il weekend peggiore dal punto di vista del traffico, con bollino nero al mattino e rosso al pomeriggio verso le mete turistiche, abbiamo però una buona notizia. Oggi 6 agosto sono fermi i camion dalle 8 alle 22 e si replica anche domani 7 agosto, con mezzi pesanti fermi dalle 7 alle 22.

In questo modo le autostrade dovrebbero essere più libere e sicure. Nel frattempo nella giornata del 5 agosto si sono registrati i primi disagi, con code fino a 12 chilometri alle porte di Roma, lungo l'Autostrada del Sole, dove un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e due auto ha congestionato il traffico in una giornata che era da bollino giallo.

Oggi invece occhi puntati sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" che tocca la Campania, la Basilicata e la Calabria, attenzione anche alle statali Jonica e Tirrena Inferiore in Calabria. In Sicilia invece riflettori puntati sulla A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo.