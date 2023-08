Oggi 29 agosto 2023 tutti possono ricaricare gratis ai Tesla Supercharger

Oggi 29 agosto 2023 si può ricaricare gratuitamente presso i Tesla Supercharger d’Europa: un regalo che Elon Musk ha deciso di fare a tutti gli utenti elettrici, non solo Tesla, per festeggiare l’anniversario dei Supercharger nel vecchio continente.

Sono infatti 10 anni esatti che esistono i Tesla Supercharger in Europa: per questo motivo il produttore americano invita tutti i proprietari elettrici a ricaricare gratuitamente nella giornata del 29 agosto 2023, dalle ore 9:00 fino alla fine della giornata (la sessione di ricarica deve essere avviata entro le ore 23:59).

Un’occasione imperdibile per provare i Tesla Supercharger, soprattutto se siete da poco utenti elettrici... Un’iniziativa che fa parte dei festeggiamenti della Tesla Electric Summer, un apprezzamento nei confronti della comunità di proprietari Tesla che, scrive la compagnia, “ha contribuito a rendere la rete Supercharger la più grande, la più affidabile e una delle migliori reti di ricarica rapida in Europa”.

Guardando indietro nella storia recente, il 29 agosto 2013 sono state aperte le prime 6 stazioni in Norvegia. 10 anni dopo la rete Tesla Supercharger è presente in Europa, Medio Oriente e Africa con oltre mille siti e 13.000 stalli individuali. Se per anni la rete è stata un’esclusiva dei veicoli Tesla, oggi oltre il 70% delle stazioni (660) è aperto a tutti i veicoli elettrici (quanto costa ricaricare auto non-Tesla ai Supercharger?).