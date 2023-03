Se oggi fossimo nel 2034 quale sarebbe l'ultima auto termica che acquistereste?

Immaginate per un momento di essere già nel 2034, magari nell'autunno di quell'anno, e quindi di trovarci a ridosso del definitivo stop dell'Ue a benzina e diesel: quale auto nuova con motore endotermico acquistereste?

Si tratta della classica domanda da un milione di dollari la cui risposta dipende da molti fattori, a cominciare dal budget a disposizione. Ovviamente con un portafoglio bello pieno, è probabile che qualcuno di voi possa rispondere con una Porsche, magari una BMW M3 o una M4, ma anche un'Audi RS6 o RS4, o qualche altro bolide di razza pura.

Chi invece non avrà a disposizione un budget illimitato potrebbe invece replicare con una piccola ma cattiva, magari una rombante Fiat 500 Abarth, o una splendida Toyota Yaris GR, una delle vetture più divertenti attualmente in circolazione (ma ci sarà ancora fra 11 anni?). Come dimentcarsi poi della Volkswagen Golf GT, ma anche una hatchback a scelta fra una Classe A AMG, una Bmw Serie 1 M o un'Audi S3.

Insomma, pensare di dover acquistare l'ultima vettura nuova della propria vita con motore endotermico mette di fronte a un bel dilemma se non si hanno le idee chiare, ma c'è chi potrebbe optare per un'auto molto solida, una vettura che possa durare il più possibile.

Un'opzione quest'ultima che potrebbe essere condivisa da chi è un po' scettico verso le elettriche, e punta quindi a tenersi la propria cara vecchia vettura a diesel o benzina il più possibile. In questo caso, stando ad una statistica del 2022, i marchi migliori sono quelli giapponesi, a cominciare da Subaru, Lexus, Toyota, ma anche Mitsubishi, senza dimenticarsi delle coreane Kia e Hyundai, altre vetture con cui potrete macinare migliaia di chilometri senza dover recarvi troppo spesso dal meccanico.

Infine c'è chi potrebbe optare per una vettura che consumi poco, anche perchè è probabile che nel 2034, con l'avvicinarsi alla rivoluzione green dell'anno successivo, il prezzo dei carburanti possa schizzare alle stelle; meglio quindi puntare su un'utilitaria con un motore non troppo potente, magari una Fiat 500 o meglio ancora una Panda, l'auto in cima alla classifica delle 10 più vendute in Italia nel 2022.



Fateci quindi sapere quale ultima auto nuova con motore termico acquistereste se fossimo oggi nel 2034: siamo molto curiosi di conoscere le vostre scelte.