Oggi 15 aprile 2022 si torna alle gomme estive: fra 30 giorni scattano le sanzioni

Oggi è il 15 aprile 2022, una data particolare per tutti gli automobilisti italiani: termina infatti l'obbligo di montare gomme invernali oppure di portare a bordo le catene da neve. Per saperne di più, vi abbiamo spiegato tutto quel che c'è da sapere nel nostro speciale Guida al cambio gomme 2022.

A partire da oggi 15 aprile, gli utenti che montano gomme invernali hanno 30 giorni di tempo per passare a pneumatici estivi, dunque hanno tempo fino al prossimo 15 maggio 2022. Il consiglio però è di effettuare il cambio il prima possibile, poiché le gomme estive lavorano meglio con le alte temperature di queste settimane e garantiscono una maggiore sicurezza delle invernali, che danno il loro massimo al di sotto dei 7 gradi centigradi.

Ovviamente per chi vuole evitare il cambio ogni 15 novembre/15 aprile ci sono sempre gli pneumatici quattro stagioni adatti a neve e fango (M+S), che possono essere montati tutto l'anno. Come ripetiamo spesso, le gomme 4 Seasons possono essere una soluzione comoda e pratica per chi non percorre molti chilometri all'anno oppure viaggia su strade non particolarmente difficili, anche se le prestazioni sono "medie" su tutti i fondi. Effettuare il cambio inverno/estate ci permette di avere prestazioni massime in qualsiasi stagione. Non cambiare le gomme invernali ci pone anche a rischio sanzione, non solo è più pericoloso viaggiare: rischiamo da 422 a 1.734 euro di multa oltre al ritiro della carta di circolazione e alla revisione obbligatoria del mezzo.

Vi ricordiamo inoltre che di recente è stata cambiata l'etichetta delle gomme in Europa: come leggere la nuova etichetta degli pneumatici.