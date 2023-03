Oggi 1 marzo 2023 è il giorno della Model 2? Dove seguire l'evento Tesla e a che ora

Oggi 1 marzo 2023 potrebbe essere per Tesla un giorno a suo modo storico, con l’azienda californiana intenta a lanciare non poche novità - anche per convincere gli investitori della bontà del progetto a lungo termine. Si tiene infatti un nuovo Tesla Investor Day e ora vi spieghiamo dove vederlo e a che ora.

Partiamo proprio dall’orario: per una volta a noi europei “va di lusso”. Niente levatacce alle 3 o alle 4 di notte, potremo vedere l’evento in live streaming comodamente dalle 22:00, giusto prima di andare a letto. Tesla Motors ha scritto su Twitter che l’evento inizierà alle 3pm CT, il che significa proprio alle 22:00 in Italia. Lo streaming si potrà trovare sul social dei cinguettii (ovviamente) e su YouTube sul canale ufficiale Tesla Motors.

Ora che sappiamo dove e quando, cerchiamo di capire cosa potrebbe lanciare Elon Musk dal palco dell’evento. Sappiamo già che il magnate presenterà la terza fase del suo grande Master Plan Tesla, ovvero il piano che va avanti sin dal debutto commerciale della compagnia. Questa terza fase potrebbe includere anche la nuova Tesla Model 2 da 25.000 dollari (cosa sappiamo sulla nuova Tesla Model 2), dovremmo dunque venire a conoscenza di qualche dettaglio ufficiale relativo alla vettura compatta - e speriamo anche di vederla fisicamente, visto che nessuno ancora conosce il suo design. Se tutto va come deve andare, Elon Musk potrebbe anche snocciolare qualche dettaglio più preciso sulle consegne del Tesla Cybertruck, ormai atteso da oltre 3 anni. Per saperne di più preparatevi a seguire l’evento live dalle 22:00 di stasera.