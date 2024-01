Da oggi 1 gennaio autostrade più care: inizia male il 2024 degli automobilisti italiani

Il 2024 degli automobilisti italiani poteva iniziare sicuramente meglio: da oggi 1 gennaio scattano le nuove tariffe maggiorate ai caselli autostradali.

La causa? L’odiata inflazione, che dopo aver colpito di fatto tutti i beni alimentari e vari servizi tocca ora anche i pedaggi autostradali. A dare la notizia dei rincari è stato il Governo Meloni, l’ultimo consiglio dei ministri del 2023 ha infatti approvato il decreto Milleproroghe con all’interno i rincari autostradali: “Le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione NADEF per l’anno 2024”.

Le previsioni della vigilia sono dunque state rispettate: si prevedevano aumenti compresi tra il 2% e il 2,5%, con il dato definitivo che è poi stato deciso nel 2,3%. Aumenti che hanno messo le associazioni in difesa dei consumatori sul piede di guerra, il Codacons di Carlo Rienzi in particolare: “Dopo Rc Auto, telefonia e alimentari gli italiani dovranno mettere in conto anche i rincari delle autostrade a partire dall’1 gennaio 2024, un’ulteriore voce di spesa che inciderà sulle tasche dei consumatori”. A far infuriare le associazioni anche il fatto che a questi nuovi rincari non corrisponderà un miglioramento dei servizi, non sembra infatti che il gettito extra andrà a finanziare progetti e lavori già iniziati, al fine di rimuovere al più presto i cantieri. “A fronte dei gravi disservizi registrati sulle autostrade nel 2023, i prezzi sarebbero dovuto scendere” ha tuonato ancora Carlo Rienzi.