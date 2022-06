Officine Fioravanti fa debuttare Ferrari Testarossa restomod: che meraviglia!

Vi ricordate della Ferrari Testarossa restomod anticipata da Officine Fioravanti? Ebbene, la riprogettazione della vettura con caratteristiche più attuali è stata ufficializzata in queste ore con un post su Facebook e alcune fotografie splendide.

Come potete vedere in calce alla notizia, dopo ben otto mesi la Ferrari Testarossa restomod firmata Officine Fioravanti ha visto la luce: si tratta di un modello che, sotto il cofano, presenta un motore flat-12 con cilindrata di 4943,04 cc come il modello originale ma con revisione a pistoni e cambio dell’iniezione meccanica originale con un sistema a controllo elettronico, mentre il propulsore arriva a 9.000 giri al minuto anziché 6.700. Grazie a un semplice interruttore sarà possibile sentire la differenza tra l’output originale (385 cavalli e 291 km/h massimi) e quello aggiornato (492 cavalli e 320 km/h).

Ovviamente le varie parti sono state aggiornate per assicurare una gestione più da moderna supercar: troviamo ammortizzatori Ohlins regolabili con quattro regolazioni e nuove barre antirollio con sei regolazioni, mentre i freni Brembo hanno pinze a sei pistoncini davanti e quattro pistoncini dietro. Grazie a due manopole sarà poi possibile selezionare la modalità d’interesse tra le opzioni Wet, Normal, Sport e Race. Esternamente, invece, troviamo poche modifiche come i fari LED a scomparsa, ruote anteriori da 17 pollici e posteriori da 18”. Tutti i componenti in plastica originali del cruscotto, della console centrale e delle portiere sono ora in alluminio.

Il tocco finale interno è la possibilità di collegare il telefono veicolare tramite Bluetooth, permettendogli così di funzionare, mentre la radio ora supporta Apple CarPlay e due prese USB.