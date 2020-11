Un'officina per auto all'interno di un dinosauro: succede in Florida

Solitamente i concessionari e le officine per auto sono alquanto noiosi, tutti più o meno simili fra loro (anche se ne esistono alcuni parecchio evoluti). L’Harold’s Auto Center in Florida invece è unico nel suo genere: si trova all’interno di un dinosauro.

Avete letto bene, un dinosauro di cemento costruito ormai 56 anni fa, quando evidentemente andava di moda realizzare costruzioni fuori dagli schermi per attirare il pubblico. Nella zona del concessionario ne esistono in realtà tre di dinosauri: il primo è stato costruito nel 1962 e restaurato nel 1999. È alto oltre 6 metri e lungo più di 17 metri e mezzo, e si trova fra un Brontosauro e uno Stegosauro.

L’officina di Harold in questione è allocata all’interno di un dinosauro di cemento lungo 33,50 metri, largo 9 metri e alto 10 metri alla schiena, 14,60 metri alla testa. Non è colorato ma ha degli occhi in verde e rosso e sembra sorridere - ricorda inoltre il mondo dei Flinstones. Costruito nel 1964 per ospitare una stazione di servizio, poi chiusa, è diventato un Car Service nel 1977. Pur essendo formalmente un Brontosauro, nelle campagne pubblicitarie è stato sempre chiamato Apatosauro, poiché più “gentile” e simpatico, capace di catturare il cuore degli americani sin dall’inizio degli anni ‘30. Portereste la vostra auto a riparare presso un'officina simile?