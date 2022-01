Offerte Xiaomi di San Valentino 2022: monopattini in sconto con compressore incluso

Xiaomi Italia ha appena lanciato le sue nuove offerte di San Valentino 2022, con (quasi) tutta la sua gamma di monopattini elettrici in sconto - con in aggiunta anche un compressone portatile del valore di 49,99 euro.

Partiamo dall'ultimo arrivato in casa Xiaomi, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 proposto a 399,90 euro con 50 euro di sconto, Mi Portabile Air Pump in omaggio e spedizione gratuita, dunque i vantaggi totali arrivano a oltre 100 euro. Parliamo di quello che, overall, è il migliore monopattino della gamma attuale: riveduto e corretto in più punti, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (per saperne di più: la prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3) è secondo allo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 solo in termini di autonomia, poiché quest'ultimo ha una batteria più capiente.

Altrimenti si tratta di un monopattino ben realizzato con freno a disco con doppia pastiglia e un sistema di chiusura manubrio eccezionale. Se ciò che vi interessa è però il range, in sconto trovate anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 499,90 euro (senza Portable Air Pump però). A 369,90 euro abbiamo anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, fratellino del nuovo 3 con compressore incluso (la prova dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S).