Offerte bici contro il caro benzina: biciclette Serious al 50% di sconto

L'attuale caro benzina, che secondo il Ministro Cingolani potrebbe essere una truffa bella e buona, sta spingendo sempre più persone verso le due ruote, che non hanno costi di esercizio e fanno bene alla nostra salute. Su Bikester ci sono diversi modelli in sconto del 50% in vista della primavera (link in fonte).

Su Bikester, il grande portale dedicato alle due ruote, si trovano diversi modelli in sconto del 50% in attesa della primavera. Nello specifico parliamo della Serious Rockville da 27,5" che da 399,99 euro passa a 199 euro in diverse colorazioni.

Se volete i freni a disco vi basta optare per la Serious Rockville Disc 27,5", disponibile a 249 euro anziché 499,99 in diverse colorazioni. Al 46% di sconto invece trovate la Serious Eight Ball 27,5" in colorazione bianca: da 479,99 euro si scende a 258 euro. Al 43% di sconto trovate anche le bici cittadine Ortler Sven e Ortler Svenja Wave, con cambio a 7 velocità: costano 399 euro anziché 699,99 euro. Al 40% trovate infine le nuove Serious Rockville 27,5" in colorazione bianca: 249,99 euro anziché 419.

In forte sconto anche tantissime bici per bambini, la piccola Tabou Rocket Sun si può avere con il 56% di sconto: 65,99 euro anziché 149,99.

Se cercate una e-bike per sostituire la vostra auto in città, da MediaWorld trovate in sconto la Nilox J5 fino al 20 marzo 2022.