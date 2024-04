Le offerte di aprile 2024 sulla Dacia Sandero, l'unica vera anti-Panda

A marzo 2024 la Fiat Panda si è dimostrata ancora l’auto più venduta d’Italia, con la Dacia Sandero unica inseguitrice di rilievo. Ma quanto costa l’utilitaria del Gruppo Renault?

Ad aprile 2024 la marca romena ha lanciato nuove promozioni riguardanti il modello, che come saprete è disponibile sia in versione Streetway (più cittadina e aggraziata) che Stepway (un modello con dettagli “cross”), vediamo dunque quanto costa la Sandero nel momento in cui scriviamo. Il modello più accessibile è sicuramente lo Streetway, che però offre meno opzioni di configurazione ed è - secondo noi - anche meno appagante della versione Stepway. Sandero Streetway Essential parte da 13.250 euro con motore SCe 65 e cambio manuale a 5 marce, è però possibile scegliere anche il propulsore TCe 90 e la variante best seller bifuel benzina+GPL TCe 100 GPL ECO-G (e sul GPL Renault e Dacia non sembrano avere rivali). Per la più curata Expression si sale a 14.300 euro di partenza.

Decisamente più interessante la Sandero Stepway, che in allestimento Essential parte da 15.300 euro con motore TCe 90. Disponibile anche in versione Expression ed Extreme, la Stepway che consigliamo di prendere è decisamente la Extreme Up, una variante quasi Full Optional in consegna prioritaria che parte da 18.400 euro con motore GPL e 18.700 euro con TCe 100.

Guardando alle promo di aprile 2024, Dacia Sandero Stepway ECO-G si può avere con una rata mensile da appena 89 euro (36 rate totali), TAN 5,99% - TAEG 7,75%, anticipo 4.550 euro e maxi rata finale da 11.323 euro (al momento del saldo siete liberi di restituire la vettura). L’offerta riguarda il finanziamento con valore futuro garantito. Sandero Streetway ECO-G invece si può avere in 36 rate da 79 euro, 4.180 euro di anticipo, 9.588 euro di maxi rata finale. Queste offerte sono valide per contratti stipulati entro il 30 aprile 2024. Fate in ogni caso attenzione perché le offerte si riferiscono al modello 2023, presto arriverà in concessionaria il modello 2024 assieme a Jogger con diverse novità.

