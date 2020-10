Offerta Xiaomi 1S e cuffie True Wireless con gli Halloween Days di Unieuro

Nonostante i disastri causati dal COVID-19, per Xiaomi il 2020 si sta rivelando un anno da incorniciare. Al di là dei suoi ottimi smartphone, l’azienda cinese ha lanciato la scorsa estate tre nuovi monopattini elettrici, con il modello più bilanciato chiamato Mi Electric Scooter 1S - che ora è in sconto da Unieuro.

Quello proposto dalla grande catena di elettronica è in realtà un “pacchetto combo”, che al suo interno contiene non solo l’1S di Xiaomi ma anche degli auricolari True Wireless. L’offerta degli Halloween Days propone tutto a 429 euro al posto di 459,99 euro, in pratica gli auricolari True Wireless vi escono gratis. Anche la consegna, acquistando online, è del tutto gratuita, ricordiamo però velocemente che tipo di dispositivo andare a comprare.

Lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S è attualmente uno dei migliori modelli presenti sul mercato. Il suo design è stato aggiornato di recente, non c’è stata una vera e propria rivoluzione ma sono stati introdotti molti e ottimi dettagli - come potete leggere nella nostra prova di Mi Electric Scooter 1S.

L’autonomia è fissata a 30 km senza grandi compromessi, ovvero riuscirete ad avvicinarvi a tale cifra anche sfruttando la modalità sportiva - che vi fa arrivare a 25 km/h con un ottimo scatto. L’1S è il perfetto compromesso fra l’Essential e il Pro 2, che hanno relativamente 20 e 45 km di autonomia. Il monopattino in questione è inoltre perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020, che permette a molti italiani di averlo con il 60% di sconto.