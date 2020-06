In offerta il monopattino elettrico Mercedes-Benz MB Race Edition

È ormai qualche mese che la febbre da monopattino elettrico ha colpito un po' tutti, brand automotive compresi. Febbre peggiorata, in senso buono, dal recente Bonus Mobilità 2020, che permette di avere sconti del 60%, anche sul monopattino elettrico Mercedes-Benz MB Race Edition.

Così come SEAT, che ha già lanciato ben due modelli negli anni passati, anche Mercedes-Benz ha ora il suo monopattino elettrico ufficiale. L'MB Race Edition è infatti venduto sullo Store ufficiale del merchandising Mercedes-Benz ed è personalizzato dal marchio tedesco, anche se il design generale potrebbe ricordarvi qualcosa... eh già perché in realtà il monopattino è prodotto da Segway per Mercedes-Benz e le linee riprendono 1:1 quelle di un normale ES2 (qui la nostra recensione del Ninebot Segway ES2) - con la differenza che il tubo principale è caratterizzato dai colori e dal marchio Mercedes-Benz.

Così come l'ES2 permette di raggiungere una velocità di 25 km/h e un'autonomia di 25 km, con un comodo display sul manubrio, connessione bluetooth e un peso di 12,5 kg. È inoltre dotato di luce anteriore e LED posteriori, il freno invece è elettrico. L'MB Race Edition è ora in offerta sullo Store ufficiale Mercedes-Benz a 519 euro anziché 549 euro, inoltre potendo accedere al rimborso governativo andremmo a pagare solo 208 euro.