L'offensiva Telepass: nuova piattaforma TBusiness e ricarica elettrica Queenergy

Telepass sta vivendo un periodo molto particolare della sua storia: dopo 25 anni l'azienda si è vista costretta ad alzare il prezzo del suo abbonamento Family, in crescita del 45% dal prossimo 1 luglio. Nel frattempo ha anche perso il monopolio nel settore, la società però non molla e rilancia con due nuovi servizi.

Il primo si chiama TBusiness, una nuova piattaforma (la prima nel suo genere) che integra servizi di mobilità, carte di pagamento e rendicontazione semplificata delle spese aziendali. Se il nuovo dispositivo UnipolMove (arriva UnipolMove a 1 euro al mese), il nuovo concorrente del Telepass, è strettamente dedicato alle persone fisiche, TBusiness strizza l'occhio a datori di lavoro e dipendenti, raccogliendo sotto uno stesso tetto servizi fruibili attraverso il dispositivo Telepass e l'app Telepass Pay, con una nuova carta per il pagamento delle altre spese aziendali dei dipendenti - carta collegata a un conto di moneta elettronica aziendale ricaricabile dotato di IBAN.

Non è la sola novità del 2022: Telepass ha annunciato l'arrivo delle stazioni di ricarica Queenergy sull'app Telepass Pay. Per sfruttare il servizio di ricarica basta utilizzare l'app Telepass Pay e individuare, tramite la mappa, il punto di ricarica disponibile più vicino - anche se per ora solo nelle aree di Milano e Napoli. A oggi la rete Queenergy è composta da punti di ricarica Quick Charge (fino a 22 kW) e Fast Charge (fino a 100 kW).