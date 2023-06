L'odissea di un bullone del team Red Bull Formula 1: quanto lavoro per un dettaglio

L’automobile è un’insieme di parti ed elementi che lavorano all’unisono, e anche i componenti più piccoli diventano fondamentali, specialmente agli altissimi livelli del motorsport, nella fattispecie nella Formula 1, dove la costruzione di un “semplice” bullone diventa un’odissea per non lasciare nulla al caso e performare al meglio.

Nello sviluppo della Bugatti Chiron Super Sport, la casa di Molsheim ha spiegato che il semplice tappo che chiude la valvola dell’aria sul cerchione arriva a pesare 55 kg quando la velocità supera i 400 km/h, quindi immaginate a che tipo di stress deve resistere uno dei tanti bulloni presenti sulle monoposto, violentati dalla forza G generata da accelerazioni, frenate, curve, impatti e tanto altro, il tutto ripetuto giro dopo giro.

Ecco perché Red Bull ha confezionato un breve ma intenso filmato postato poi su Instagram, dove assistiamo a tutto il processo di nascita e sviluppo di un bullone F1, dal disegno sulla carta fino al debutto il pista, montato a bordo della monoposto. Dalla grafite su carta dei disegni tecnici alla realizzazione al tornio, passando poi per i numerosi processi di controllo qualità che analizzano ogni singolo dettaglio del pezzo, dalla composizione strutturale alle misurazioni di ogni punto nevralgico, per assicurarsi che tutto sia perfettamente in ordine e, si spera, infallibile.

Con le monoposto di oggi poi, ogni elemento è portato all’estremo delle sue capacità: ad esempio, di recente Pirelli ha dovuto modificare le gomme perché le monoposto 2023 sono troppo veloci.