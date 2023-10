Odiate il minimalismo Tesla? Potete aggiungere dei tasti fisici alla plancia

Con Tesla non esistono mezze misure: o si ama il minimalismo estremo dell’azienda oppure lo si odia. Oppure c’è una via di mezzo artigianale? Il proprietario di una Model X si è stancato di non aver comandi fisici sulla plancia così li ha aggiunti...

Come ben saprete, Tesla non ama i pulsanti fisici e le leve, addirittura nella nuova Tesla Model 3 2024 vista in anteprima non ci sono più le frecce, i comandi dei tergicristalli e il selettore di marcia. Le frecce sono state spostate sul volante, come già era accaduto su Model S e Model X 2021 e 2022, tutti gli altri comandi invece sono accessibili tramite schermo. Un approccio sicuramente estremo che non incontra i favori di tutti.

Per questo motivo un cittadino cinese ha ben pensato di aggiungere una serie di tasti fisici alla sua Model X, installando appena al di sotto dello schermo centrale una piccola console. A vedere il dispositivo, sembra molto simile alla configurazione che Mercedes-Benz usava nelle sue vetture di una generazione fa, non sui modelli attuali. In totale abbiamo 12 tasti fisici: alcuni di questi servono da scorciatoia per alcune funzioni del menu, altri lanciano dei comandi diretti, ad esempio è possibile aprire subito il baule anteriore o quello posteriore, richiudere gli specchietti retrovisori, passare alla prossima o alla precedente canzone.

In questo modo potete accedere velocemente a funzioni che richiederebbero un minimo di attenzione da dedicare allo schermo, senza fare nulla di illegale visto che un dispositivo simile non va a intaccare l’omologazione del veicolo. Dite che Tesla dovrebbe scendere a compromessi e offrire di default, nelle sue vetture, una serie di tasti predefiniti e/o personalizzabili?