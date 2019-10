Odia i monopattini elettrici, setaccia la città per tagliare i loro freni: arrestato

Il dipartimento di polizia di Fort Launderdale, in Florida, ha messo le manette ad un 60enne, reo di aver tagliato i freni di oltre 140 monopattini elettrici di quelli disponibili per il noleggio. Vista la quantità di veicoli danneggiati, evidentemente non si è trattato di un raptus ma di una autentica crociata personale contro i monopattini.

Per carità, capiamo benissimo il perché molte persone ce l'abbiano a morte con i nuovi strumenti di micro-mobilità. Prima che il Comune di Milano varasse finalmente delle regole di buon senso, bastava fare una breve chiacchierata con un automobilista o un tassista del posto per capire come i monopattini elettrici avessero portato sull'orlo dell'isteria i residenti. Sono piccoli, veloci ma anche molto imprevedibili. Tre elementi che hanno già portato a casi tragici, con incidenti che, in tutto il mondo, hanno tolto la vita a diversi clienti dei vari servizi di monopattini elettrici.

Ma il criminale che ha ben pensato di tagliare i freni di ogni monopattino elettrico che gli capitava sotto mano non è giustificabile in nessun modo. Anche perché il rischio era che gli utenti di questi servizi a noleggio non si accorgessero dell'assenza dei freni prima di avviare la marcia, facendosi non poco male.

Sono 140 gli e-scooter danneggiati dal 60enne, per un totale di circa 1.400 dollari di danno. I primi casi di vandalismo risalirebbero addirittura allo scorso aprile.

La polizia è riuscita ad identificare il responsabile della crociata anti monopattini elettrici grazie alle riprese di una camera di sicurezza della Ring. Trovate il video in apertura.