Octopus Electroverse arriva in Italia: oltre 500.000 punti di ricarica in una sola app

Dopo il debutto nel Regno Unito, Octopus Energy porta la sua piattaforma di ricarica pubblica per veicoli elettrici Octopus Electroverse anche in Italia, Francia e Spagna. Vediamo di cosa si tratta.

Il concetto è estremamente semplice: “Una card, una app”. Parliamo di una piattaforma di roaming che tramite una singola applicazione vi dà accesso a oltre 500.000 punti di ricarica in 40 Paesi differenti, coinvolgendo 580 operatori. Soltanto in Italia Octopus Electroverse vi mette a disposizione 36.476 colonnine grazie a 60 diversi partner, in pratica si va a coprire più del 90% del territorio nazionale.

La scelta di sbarcare in Italia, prima di altri mercati, si deve alla crescita costante del mercato elettrico che, già entro la fine di quest’anno, dovrebbe raggiungere i 6,8 miliardi di euro di valore. In generale in Europa le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 60% lo scorso mese di luglio 2023, anche grazie a diversi programmi di incentivi. Qui nel frattempo trovate le 10 auto elettriche più vendute a settembre 2023 in Italia.

Octopus Electroverse offre agli utenti anche funzioni integrate tra cui una mappa globale interattiva, che mostra i vari punti di ricarica e la loro disponibilità, un pianificatore di percorsi, il supporto in auto con Apple CarPlay, Android Auto e molto altro.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, ha commentato: “Electroverse è un esempio concreto di come Octopus Energy desideri semplificare la vita dei cittadini, migliorando la loro esperienza energetica attraverso soluzioni facili da usare e un servizio eccellente, senza alcun costo aggiuntivo. L’iscrizione è gratuita, così come la tessera, l’app e il servizio. È possibile accedere a quasi tutte le colonnine di ricarica in Italia e in Europa e caricare la propria auto elettrica pagando solo il costo base richiesto dal gestore. Gli utenti Electroverse non hanno più bisogno di avere con sé le card dei diversi operatori e di iscriversi ai singoli circuiti di gestione delle colonnine. Ancora molti italiani faticano a scegliere un’auto elettrica anche per questi motivi: siamo quindi confidenti che questa tecnologia sarà di estremo aiuto e che contribuirà al processo di elettrificazione di cui abbiamo bisogno”.

Se vi state chiedendo come funziona il pagamento di ogni singola ricarica, abbiamo già scaricato l’applicazione e possiamo dirvi che ogni colonnina ha un suo prezzo al kWh, non esiste una tariffa comune. Al momento non ci sembra neppure di vedere degli abbonamenti dedicati, oppure opzioni per ottenere sconti sulle tariffe standard, dunque abbiamo a disposizione una tariffa a consumo, terremo in ogni caso d’occhio eventuali aggiornamenti per quanto riguarda abbonamenti e simili. Nel frattempo potete scaricare ai link che seguono l’applicazione per iPhone oppure l’app per Android.