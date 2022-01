Ocean Battery, la batteria sottomarina che raccoglie l'energia dal vento

Per ridurre le emissioni di CO2 e usare sempre meno combustibili fossili, il mondo si sta spostando sempre più verso le fonti rinnovabili come il sole e il vento. Non è sempre facile lavorare con quest'ultimo, visto che spesso soffia senza freni solo al largo, in mare aperto. Per questo motivo è stata creata una nuova batteria sottomarina.

Questa avanzata batteria, che potrebbe cambiare per sempre il modo di ottenere e sfruttare energia elettrica tramite il vento, è stata creata da Ocean Grazer e presentata al mondo allo scorso CES 2022 di Las Vegas. Si chiama Ocean Battery e può essere installata presso le piattaforme eoliche in mare aperto, così da immagazzinare energia e renderla disponibile sulla rete principale.

Secondo Ocean Grazer, una sorta di succursale dell'Università di Groningen, la Ocean Battery quasi non ha bisogno di alcuna manutenzione e può "migliorare la vita marina", senza deturpare i territori o distruggere gli habitat. La batteria si installa sui fondali marini e non richiede minerali rari per essere costruita, inoltre utilizza acqua pulita come vettore per l'energia. Sfruttando la medesima tecnologia delle dighe idroelettriche, la Ocean Battery può trasformare le piattaforme eoliche off shore in veri e propri generatori, una soluzione che potrebbe davvero cambiare il panorama delle fonti rinnovabili.

La sua efficienza inoltre, secondo Ocean Grazer, sarebbe attorno all'80% per un ciclo vitale che si attesterebbe sui 20 anni per singola batteria. Chiusi i primi contratti il 6 gennaio scorso, una Ocean Battery verrà installata nei mari dei Paesi Bassi nel 2023, mentre entro il 2025 si mira ad avere un sistema offshore completo con batterie di questo tipo.

Nel frattempo ricordiamo che la produzione di energia pulita ha raggiunto un nuovo record nel 2020, mentre fra le energie considerate pulite sta prendendo sempre più piede il nucleare.