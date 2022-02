Occhi puntati al SUV Citroën C4 Aircross 2023: render mostrano possibile design

In seguito al lancio della Citroën e-C4 nel 2021, vettura a zero emissioni di successo in Francia e non solo, il produttore di Poissy sembra essere al lavoro sul C-SUV Citroën C4 Aircross o SportCross, il quale dovrebbe andare a colmare il vuoto tra C3 Aircross e C5 Aircross. Quando arriverà sul mercato? Per ora abbiamo il possibile design.

Mentre i principali media outlet francesi ancora si trovano in disaccordo sul destino di tale automobile, dato che per alcuni verrà presentata a fine 2022 e per altri il progetto è stato già cancellato, i colleghi di Carscoops hanno ottenuto dei render che mostrerebbero il presunto design del C-SUV.

Come potete vedere in copertina e in calce alla notizia, l’illustrazione in questione mostra un corpo più alto rispetto al tradizionale C4, condito da parafanghi più imponenti per dare maggiore risalto alle ruote. Sebbene si tratti solamente di un design visibile lateralmente, Carscoops tratta già alcuni dettagli sulla parte anteriore con un probabile doppio faro a LED e, posteriormente, una linea del tetto più convenzionale con l’intento di lasciare più spazio ai passeggeri posteriori e garantire maggiore capienza al bagagliaio. Purtroppo, però, non sono noti altri dettagli.

Tra i motori possibilmente in dotazione alla Citroën C4 Aircross si vociferano il 1,2 litri benzina Puretech o il 1,5 litri diesel BlueHDi, con potenza tra i 99 e i 153 cavalli, con l’idea di un’interessante aggiunta: un propulsore completamente elettrico eCMP con batteria da 50 kWh, capace di produrre 134 cavalli. Trattandosi di indiscrezioni, però, si consiglia di prenderle con le pinze.

Nel mentre, il produttore ha presentato a metà gennaio la nuova Citroën C5 Aircross.